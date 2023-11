Atrakcyjne miejsca niedaleko Twojego domu. Warto tam wybrać się na jesienny spacer

Jesienne spacery w miłym towarzystwie niedaleko od domu

Nie lubimy siedzieć w domu, także w listopadzie, podczas weekendów chętnie podróżujemy po regionie, by choć trochę pospacerować w wyjątkowych miejscach. Nawet dobrze nam znane miejsca, w jesiennym klimacie, mogą nas zaskoczyć. I możemy je odkryć na nowo. Wystarczy udać się na krótki spacer np. do Parku Poetów, Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu czy Parku w Zielonej Górze Kiełpinie. A jak mamy możliwość, to warto podjechać np. do Niwisk i tam zobaczyć ruiny kościoła i pospacerować po parku czy też wybrać się nad zalew w Czerwieńsku lub Świdnicy. A może zajrzeć na chwilę do Zaboru?