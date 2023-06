Aż 15 firm zgłosiło chęć wybudowania nowego wiaduktu na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze

Budowa wiaduktu na ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze - zgłosiło się 15 firm

Prace budowlane powinny ruszyć w lipcu

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jak informuje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami w zielonogórskim magistracie, jeszcze w tym miesiącu powinniśmy poznać wykonawcę i podpisana zostanie z nim umowa. Plac budowy miasto przekaże w lipcu. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy, by zrealizować zadanie.

Przypomnijmy, wiadukty, które wybudowano w 1977 roku (w latach 90. ubiegłego wieku były remontowane), pozostawiają wiele do życzenia. Prezydent Janusz Kubicki mówił, że muszą zostać jak najszybciej zmodernizowane. Że to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych Zielonej Góry. Miastu udało się pozyskać rządowe dofinansowanie na ten cel w wysokości 6 mln zł. To miało pokryć koszty remontu w około 50 procentach.