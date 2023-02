Aż 32 domy komornicy z Lubuskiego wystawili na licytacje. Niektóre to prawdziwe okazje. Sprawdź ich ceny i lokalizację

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 03.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stawna 7, Klenica, 66-130 Bojadła, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie (adres: ul. Al. Niepodległości 9, Sulechów, 66-100 Sulechów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2S/00020881/1. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona pod adresem 66-130 Bojadła, Klenica ul. Stawna 7, oznaczona działką ewidencyjną nr 914 o powierzchni 904 m2. We frontowej części działki znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. W południowo-zachodniej części działki znajduje się garaż o nr ewidencyjnym 877. W zachodniej części działki znajduje się budynek gospodarczy o nr ewidencyjnym 878. We wschodniej części działki znajduje się budynek gospodarczy o nr ewidencyjnym 879 - szopa na drewno. Niezabudowany obszar działki nr 914 stanowi podwórze i przydomowy ogród. Przedmiotowy budynek składa się z 4 pokoi (I pokój – 20,16 m2; II pokój – 17,15 m2; III pokój – 9,29 m2; IV pokój – 24,30 m2), kuchni (13,25 m2), łazienki (4,63 m2), przedpokoju (15,97 m2). Wysokość pomieszczeń 2,30 m. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 104,75 m2. Powierzchnia piwnic 6,83 m2, wysokość piwnic 1,84 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 152 m2. Budynek gospodarczy 877 powierzchnia zabudowy: 52 m2. Budynek gospodarczy 878 powierzchnia zabudowy: 36 m2. Budynek gospodarczy 879 powierzchnia zabudowy: 27 m2. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 10.03.2023 o godzinie: 11:00 . Suma oszacowania wynosi 266 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 199 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 620,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 04 1600 1462 1860 2410 4000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

