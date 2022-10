Babskie Fanaberie to teatrzyk, który trzeba poznać. W sobotę mieszkanki Zielonej Góry Raculi wystawią sztukę pt. "Ubaw po pachy"

Jubileusze Zielonej Góry. Sztuka w dwóch aktach

W sobotę, 15 października, o godz. 18 w sali wiejskiej przy ul. Głogowskiej w Zielonej Górze Raculi odbędzie się sztuka w dwóch aktach pt. Ot tak powiedziane. Autorką scenariusza jest Anna Wierzbicka. Grupę prowadzi i odpowiada za choreografię Piotr Lizak.

Wystąpi dziesięć pań, które wiedzą, że kobieta to siła, mądrość i serce. Na co dzień działają w Stowarzyszeniu Kobiet Raculanka. Grupę można było zobaczyć we wrześniu np. podczas Korowodu Winobraniowego, a także podczas wspólnego biesiadowania, które panie zorganizowały w ramach jubileuszy miasta.

Sztuka, którą będzie można zobaczyć w sobotę również odbywa się w ramach Jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Na realizację zadania stowarzyszenie otrzymało wsparcie od miasta. Wstęp jest wolny.