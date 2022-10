Krystyna Betiuk to człowiek orkiestra, osoba renesansowa i kobieta totalna. Dlaczego? Można było dowiedzieć się na wernisażu

Krystyna Betiuk to artystka, edukatorka, metodyk, po prostu człowiek kultury z głową pełną pomysłów - tak o autorce prac można było przeczytać w zaproszeniu na wernisaż. A to nie jest wszystko, co można powiedzieć o malarce. Caryca na Bukowicy pod takim tytułem otwarta została wystawa malarstwa w pałacu w Starym Kisielinie, filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.