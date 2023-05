Bachanalia 2023. Studenci będą jeździć za darmo i bawić się na koncertach. Jakie gwiazdy wystąpią?

Sweet Monday, TEDE, Dr Misio oraz Kuban, a także Roadhouse, HMS, DJ Soina, Nocny Kochanek oraz Słoń & Paluch – to tegoroczne gwiazdy Bachanaliów. Jak mówią organizatorzy Dni Kultury Studenckiej to nie tylko święto żaków, ale i wszystkich mieszkańców regionu. Zapraszają wszystkich nie tylko na koncerty, ale i wiele innych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

- Rok temu po pandemii znów do kalendarza imprez wróciły Dni Kultury Studenckiej Bachanalia. Pokazały nam, że jest ogromne zainteresowanie tą imprezą nie tylko studentów, ale i Lubuszan. Wierzymy, że w tym roku – od 22 do 27 maja – będzie podobnie – mówi Marcin Łukaszewicz z Parlamentu Zielonogórskiego.

Bachanalia dla absolwentów to czas wspomnień

Weronika Malicka z Zielonej Góry przyznaje, że dla niej i jej koleżanek ze studiów Bachanalia to druga po Winobraniu impreza, na którą czekają cały rok.

- Zawsze są znani wykonawcy i świetna atmosfera. A dla nas absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego to okazja, by się spotkać i znów poczuć tę studencką, niezapomnianą atmosferę – mówi Weronika Malicka. – Nigdy nie zapomnimy naszego udziału w Zjedzie na Byle Czym czy Wielkiego Grillowania. To były przeżycia, do których często wracamy i od razu nam się poprawia humor.

Michał Witecki jest zielonogórzaninem, ale studiuje w Warszawie. Mówi, że chętnie przyjedzie do domu na bachanaliowe koncerty.

- W Warszawie impreza trwa dużo krócej i nie ma takich gwiazd jak w Zielonej Górze – przyznaje Michał.

Bachanalia rozpoczynają się od przekazania studentom kluczy do bram miasta

Bachanalia 2023 oficjalnie rozpocznie się – zgodnie z tradycją – przekazaniem przez prezydenta miasta kluczy do bram miasta. Podobnie jak podczas Winobrania gospodarz Zielonej Górze oddaję swe rządy Bachusowi, tak teraz nastąpi przekazanie władzy studentom UZ. Dodajmy, że prezydent Janusz Kubicki jako absolwent zielonogórskiej uczelni także dobrze czuje bachanaliowy klimat.

Wielkie Grillowanie rozpocznie się w poniedziałek, 22 maja, o 16.00 w kampusie B przy al. Wojska Polskiego 69. Tam też np. we wtorek, 23 maja, o 20.00 rozpocznie się Kino Pod Chmurką.

W środę, 24 maja, polecamy o 11..00 Bieg o puchar Rektora. Impreza odbędzie się w Parku Poetów, a wieczorem o 19.00 w kampusie A Stand – Up „Powiedz to głośno, wszyscy się pośmiejemy”, gościem specjalnym będzie Maciej Brudzewski. W czwartek , 25 maja, polecamy m.in. w godz. 16.00 – 19.00 Zmagania Akademików (kmpus A) oraz Bachanaliową Noc Planszówek (19.00 – 1.00). Natomiast w piątek, 26 maja, oraz w sobotę, 27 maja, odbędą się koncerty bachanaliowe. W piątek na scenie wystąpią: Sweet Monday, TEDE, Dr Misio oraz Kuban, a w sobotę: Roadhouse, HMS, DJ Soina, Nocny Kochanek oraz Słoń & Paluch. Podobnie jak w roku ubiegłym koncerty odbędą się na terenie kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69. Wstęp płatny.

Bachanalia, czyli Dni Kultury Studenckiej w Zielonej Górze odbywają się od czasu powstania pierwszej wyższej uczelni w mieście - Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Podczas Bachanaliów studenci jeżdżą autobusami miejskimi za darmo

Podczas Dni Kultury Studenckiej żacy UZ dzięki uprzejmości Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze będą mogli bezpłatnie jeździć autobusami po mieście, a dzięki prezentowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wejście na basen w tym czasie będzie ich kosztowało jedynie 2 złote.

Warto przypomnieć, że studenci w Zielonej Górze swoje święto obchodzą już od wielu lat. Juwenalia zielonogórskie odbywały się od początku istnienia pierwszej szkoły wyższej, jaka powstała w mieście w 1965, czyli Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Początkowo odbywały się w ramach Dni Zielonej Góry, studenci szli w winobraniowym korowodzie…

A jak było na Bachanaliach w 1998 roku?

Z bachanaliowej kroniki warto też przypomnieć rok 1998. Motywem przewodnim Bachanaliów były zaślubiny Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Politechniką Zielonogórską (wcześniej Wyższa Szkoła Inżynierska). Były zabawy weselne, drugiego dnia poprawiny. Wszystko odbywało się pomiędzy znanymi już z historii zielonogórskich rozrywek studenckich klubach: Gęba, U Jana, U Ojca, Zatem i pojawiającym się po raz pierwszy klubie Dziupla w DS Lech, a także w auli Politechniki. Z zespołów, które wystąpiły w tych dniach wymienić należy: Pivo, Amigos, Cape Cod, Kobieta, After Blues. Nie zabrakło kabaretów Ciach, Dno, Kabaretu Moralnego Niepokoju, Chatelette. Pojawił się także jazz z udziałem Piotra Barona! A także w środę – studenckie teatry w Mrowisku. Bachanalia owego roku powróciły do amfiteatru miejskiego, gdzie na zakończenie w czwartkowy wieczór wystąpił T.Love.

DOKŁADNY PROGRAM BACHANALIÓW 2023

22.05.2023 poniedziałek

Pierwszy dzień Bachanaliów to klimat piknikowy, Organizatorzy wspólnie z zielonogórskimi klubami ONE LOVE oraz studenckim klubem WySPa zapraszają na Wielkie Grillowanie, które odbędzie na polanie Campusu B UZ. Poza dużą dawką dobrej muzyki oraz pysznym jedzeniem, będzie można wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych oraz innych aktywnościach przygotowanych we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym i Kołami Naukowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas Wielkiego Grillowania odbędą się rozgrywki Gigabeerponga i tradycyjnego już Gigantoballa, AZS poprowadzi taniec zumby, OSP Ochla zaprezentuje swój wóz strażacki, zaprezentuje się Zielonogórski Klub KFA Wataha, a Schronisko dla zwierząt wystawi się ze stoiskiem, gdzie przeprowadzą pokaz pierwszej pomocy dla zwierząt i przeprowadzą zbiórkę dla Schroniska. Jak co roku zaprezentują się Koła Naukowe i organizacje studenckie UZ, a całą imprezę muzycznie nakręci Klub One Love. Tego dnia o godzinie 16:00 rozpocznie się Volleyball Student CUP, a jednocześnie odbędzie się spotkanie z siłownią UZ na Campusie A.

23.05.2023 wtorek

Wtorek rozpocznie się spacerem ze schroniskowymi psami. Na amatorów sportów wodnych czeka Pływacki Test Coopera Bachanaliowy Turniej Tenisa Stołowego. Po południu odbędzie się VIII Integracyjny Turniej Boccia UZ Boccia CUP. Zapraszamy również na plenerowe kino pod chmurką, podczas którego wyświetlone zostaną filmy zaproponowane przez organizatorów Festiwalu Filmowego Solanin. Jako impreza towarzysząca zaplanowany jest debiutancki Speed friending, czyli realizacja idei integracji i socjalizacji. To po prostu świetna okazja do porozmawiania z innymi ludźmi, poznania różnych opinii, a być może nawiązania nowych przyjaźni. Wydarzenia odbędą się na terenie Campusu B.

24.05.2023 środa

Środa, 24 maja, przyniesie kolejne wydarzenia sportowe: Bieg o Puchar Rektora UZ oraz Uczelniana Liga Futsalu. Na Campusie A, gdzie odbędzie się Wielki Turniej Lasertag. W rozgrywkach może wziąć udział każdy, a na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Partnerem wydarzenia jest firma Wielka Spluwa. O 19:00 w Auli UZ przy ul. Podgórnej 50 odbędzie Bachanaliowy Stand-up zatytułowany Powiedz głośno, wszyscy się pośmiejemy. Wydarzenie poprowadzi Alex Niebrzegowski, a w programie pojedynek lokalnych stand-uperów w tematyce Studia i występ gościa specjalnego Maćka Brudzewskiego, który przedstawi swój najnowszy program Skok na strach. Wstęp płatny.

25.05.2023 czwartek

Czwartek, ponownie rozpocznie się spacerem ze schroniskowymi psami. Na fanów siatkówki czeka Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Prorektor ds. Studenckich. Ponadto na terenie Campusu A w czwartek odbędą się Zmagania Akademików, czyli okazja do rywalizacji dla przedstawicieli społeczności akademickiej UZ w ciekawych rozgrywkach sportowych i nie tylko. Zaplanowana jest również Bachanaliowa noc planszówek, podczas której będzie można odwiedzić świat fantazji, wcielając się w niesamowite postaci w sesjach RPG oraz biorąc udział w licznych rozgrywkach gier planszowych. Inicjatywa organizowana jest przy współpracy z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra. Zwieńczeniem tygodniowego studenckiego święta są bachanaliowe koncerty. Sobotę, 27 maja, rozpocznie Rajd Rowerowy na 51-sze Bachanalia. Po południu kontynuowany będzie Festival Foodtrucków, a wieczór upłynie na koncertach.

26.05.2023 piątek

W piątek 26 maja na scenie wystąpią: Sweet Monday, TEDE, Dr Misio oraz Kuban, a w sobotę 27 maja: Roadhouse, HMS, DJ Soina, Nocny Kochanek oraz Słoń & Paluch. Podobnie jak w roku ubiegłym koncerty odbędą się na terenie Campusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69. Wstęp płatny. Do studenckiego świętowania włączają się również MOSiR oraz MZK, dzięki którym studenci przez cały tydzień będą mogli korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską oraz wejścia na basen CRS MOSiR już za dwa złote, oczywiście za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

