"Banksy – sztuka wyjęta spod prawa"- nietypowa wystawa w galerii Focus Mall w Zielonej Górze

Banksy – sztuka wyjęta spod prawa

Na wystawie w zielonogórskiej galerii znajdziemy ponad 70 eksponatów. „Banksy - sztuka wyjęta spod prawa” można oglądać w godz. 10.00 – 20.00 od poniedziałku do niedzieli (także w niedziele niehandlowe).

Mikołaj Dziedziewicz, opiekun wystawy, podkreśla, że by odpowiednio odebrać prace Banksy’ego, nie trzeba mieć wiedzy akademickiej, podręcznikowej. Bo pokazuje on otaczającą nas rzeczywistość.

Wszyscy znają Banksy'ego, ale nikt nie wie, kim on jest. Jego prace są rozpoznawalne na całym świecie, mimo tego tożsamość artysty do tej pory pozostaje tajemnicą. Banksy w swojej twórczości stosuje graffiti szablonowe, co znacznie przyspiesza pracę i pozwala uniknąć przyłapania na gorącym uczynku przez policję.