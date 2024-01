Baśniowe Zatonie do końca marca, ale światełka zapalają się później. A co z iluminacjami na deptaku?

- Nic dziwnego, ostatnio przez lata oglądaliśmy wciąż te same ozdoby i dekoracje. Opatrzyły się. Teraz zafundowano nam wiele nowości. Nie tylko w centrum miasta, ale i w Parku Książęcym Zatonie, który przyciąga tłumy – mówi Ewa Rulewska, która przyznaje, że wraz z rodziną Zatonie odwiedziła już cztery razy. I za każdym razem miejsce to wyglądało inaczej. Ale zawsze magicznie. Miasto – podobnie jak inne – wypożyczyło iluminacje. Przetarg wygrała firma MULTIDEKOR SA, która zaoferowała kwotę 1 345 235,83 zł. To była jedyna złożona oferta.

Ozdoby na deptaku tylko do środy, zmieniły się godziny otwarcie Baśniowego Zatonia

Świąteczne ozdoby na deptaku będą się świeciły tylko do środy. Kto nie zrobił jeszcze pamiątkowych zdjęć, musi się spieszyć. Dłużej, bo do końca marca, będzie można oglądać iluminacje w Zielonej Górze Zatoniu.

Ważna informacja jest taka, że iluminacje włączają się na czujniki, gdy zapadnie zmierzch. Wcześniej więc światełka zapalały się o godzinie 16.00. Teraz, gdy dzień jest już dłuższy o ponad godzinę, iluminacje zaczynają działać później. Weźmy to pod uwagę, wybierając się do Zatonia.