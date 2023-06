Bezpieczne wakacje, czyli akcja strażaków w WOSIR w Zielonej Górze Drzonkowie. Cóż to były za pokazy?!

Bezpieczne wakacje - pokazy strażaków w WOSIR w Zielonej Górze Drzonkowie

Bezpieczne wakacje - ważne lekcje poprzez zabawę

Kąpmy się tam, gdzie jest ratownik

Starszy kapitan, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Arkadiusz Kaniak podkreśla, że akcja związana z kampanią Bezpieczne wakacje prowadzona jest przez strażaków co roku. Po to, by dzieci wiedziały, gdzie możemy się kąpać, jak bezpiecznie zachować się nad wodą, co zrobić, gdy widzimy, że ktoś się topi.

Co roku najczęściej strażacy wyjeżdżają nad rzeki. Tam nie ma kąpielisk, ratowników, często trudno tam dojechać służbom, a jednak nie tylko mali mieszkańcy województwa lubuskiego często tam wypoczywają.

- Wybierajmy odpowiednie miejsca do kąpieli. Tam, gdzie jest ratownik, są inni ludzie – ostrzega A. Kaniak. – Jeśli leżymy w słońcu, nie wskakujmy od razu do wody. Powoli ochładzajmy ciało. Nie skaczmy do wody tam, gdzie nie znamy terenu. W przypadku osób dorosłych – nie pijmy alkoholu. Bo to on najczęściej powoduje, że tracimy rozsądek i nagle chcemy komuś udowodnić nie wiadomo co… W momencie, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, musimy ocenić swoje szansę. Nasze bezpieczeństwo też jest ważne. Rzucamy bojkę, koło ratunkowe, jeśli jest pod ręką. Jeśli nie, to podajmy jakąś gałąź. Pamiętajmy, że tonący brzytwy się chwyta. Że osoba tonąca, będzie chciała wykorzystać nas jako ratowników, by wydostać się na powierzchnię. Nie mając odpowiednich kwalifikacji, możemy narazić swoje życie na niebezpieczeństwo. I dramat może być jeszcze większy…