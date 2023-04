Biały lew sprzed tego lubuskiego pałacu zniknął w latach 90. Zobacz zabytek w Jarnatowie

Gmina Lubniewice. Co warto zobaczyć?

W gminie Lubniewice oczywiście odwiedzamy Park Miłości nad jeziorem, ale nie tylko to miejsce jest warte uwagi. W Jarnatowie warto zobaczyć barokowy pałac z XVIII w. Obiekt został przebudowany ok. 1920 roku. Powiększono go wtedy o przyległe skrzydło, wieżę i oranżerię. O tym, że pałac był remontowany w latach 1964 i 1981, dowiadujemy się z Zabytków architektury województwa lubuskiego autorstwa Stanisława Kowalskiego. Cylindryczna wieża w północno-zachodnim narożniku robi do dzisiaj wrażenie. Blisko pałacu jest park krajobrazowy.

Jak tutaj trafić? Pałac wraz z parkiem położone są w północno-zachodniej części miejscowości w sąsiedztwie zespołu folwarcznego. Z tablicy informacyjnej umieszczonej w pobliżu obiektu przez gminę można dowiedzieć się, że wnętrze zachowało swój historyczny układ pomieszczeń. Ponadto, przed wejściem do pałacu znajdowała się monumentalna rzeźba lwa wykonana z białego marmuru, ale zaginęła w latach 90. ubiegłego wieku.

Po II wojnie światowej działały tutaj biura państwowego Gospodarstwa Rolnego, a następnie ośrodek kolonijny Zastalu. Był czas, że pałac należał do Milicji Obywatelskiej Gorzowa. Dzisiaj jest własnością prywatną. Nie można wejść do środka, ale da się podziwiać obiekt z zewnątrz.