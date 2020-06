Biały puch jest wszędzie. Na chodnikach, trawnikach i... w mieszkaniach. Mieszkańcy mają dość. Proszą o wysprzątanie bałaganu

Latem jeszcze silniej odczuwamy wagę drzew w mieście. Ratują nas przed upałami, których w obecnie zmieniającym się klimatem nie brakuje. Przynoszą cień, łatwiej nam się przy nich oddycha. Ale czasem mieszkańcy zwracają uwagę, że drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie domów mogą być uciążliwe.

Podróżują, rozmawiają, przywołują deszcz. Mowa o... drzewach! Co jeszcze potrafią?

Z taką sprawą zwrócili się do naszej redakcji mieszkańcy ul. Zamenhofa w Zielonej Górze. Przy jednym z bloków rośnie imponujących rozmiarów topola. Choć charakterystyczny biały pył z tych drzew widziany jest zazwyczaj nieco wcześniej, bo w kwietniu czy maju, to zielonogórzanie mają z nim tutaj problem obecnie.

Drzewo jest piękne, ale czasem może być też uciążliwe

Spokojnie, nie chodzi o to, by drzewo wyciąć. W końcu roślinność w mieście jest szalenie istotna. Mieszkańcy zwracają jednak uwagę, że puch jest bardzo uciążliwy. Wlatuje do mieszkań, jest wszędzie. Na trawniku, na chodnikach, ulicy.