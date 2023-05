Biblia 24/7 w Zielonej Górze. Od niedzieli do soboty mieszkańcy i zaproszeni goście nie przestają czytać Pisma Świętego

Kościoły w Zielonej Górze. Czytanie Biblii przez tydzień bez przerwy

– Tutaj doświadczyłem zupełnie innego czytania. To było dla mnie bardzo zaskakujące. Dostałem radę, żeby czytać wolno i wyraźnie – zdradza pan Tomasz. – Czytanie sprawiło mi wielką przyjemność. Te pół godziny zleciało nie wiadomo kiedy. Wszedłem i już musiałem schodzić. Takie miałem wrażenie.

Od niedzieli, 21 maja w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Kilińskiego w Zielonej Górze dzień i noc czytane jest Pismo Święte. Organizatorem wydarzenia Fraternia Franciszkańska „Effatha” skupiająca wiernych z parafii. Odbywa się trzecia edycja. Do udziału zaproszono nie tylko mieszkańców, ale znane w Polsce osoby, aktorów, artystów kabaretowych, dziennikarzy.

Biblia. Moc słowa

Artysta przyznaje, że podczas czytania były poruszające go momenty. – Jestem ojcem, mężem. Akurat Księga Przysłów wielokrotnie odnosi się do małżeńskich relacji. Było dużo rzeczy, które mnie dotyczyły. A z racji mego zawodu, który wykonuję, Pan Bóg wstawił mi żart, musiałem mocno panować, żeby nie parsknąć śmiechem. Czytanie było dla mnie wielką przyjemnością.

Tomasz Marciniak podkreśla, że Słowo Boże ma wielką moc, dlatego nie obawiał się odniesień do kabaretu.