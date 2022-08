Burze i upał. IMGW wydało ostrzeżenia dla województwa lubuskiego!

Burze na północy Lubuskiego

IMGW wydało dwa ostrzeżenia dla Lubuskiego. Pierwsze z nich dotyczy możliwości wystąpienia burz. Mogą one przejść nad północną częścią regionu. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia synoptycy oszacowali na 70 proc. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 15.00 do 22.00.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: