Było w porządku - mówią maturzyści z Sulechowa, zadowoleni z tematów na egzaminie z polskiego.

- Trzeba się interesować fantastyką, żeby się ucieszyć z tego tematu - mówili niektórzy. - Ale daliśmy radę mimo to. Źle nie będzie. Matury odbywają się w reżimie sanitarnym. Obowiązują maseczki (można je zdjąć dopiero w sali, siadając przy stoliku), odpowiednie odległości (co najmniej 1,5 m), dezynfekcja rąk. Trzeba mieć własny długopis, kanapki, wodę.

Matura 2020: wtorek to egzamin z matematyki, środa - z języka angielskiego

Wtorek to drugi dzień egzaminów. Tym razem maturzyści będą rozwiązywać zadania z matematyki. Środa to pisemny egzamin z języka angielskiego. Matura 2020 potrwa do 29 czerwca. Będą tylko same egzaminy pisemne. Z powodu pandemii koronawirusa zrezygnowano z egzaminów ustnych. Będą je zdawać tylko ci, którzy zamierzają studiować na zagranicznych uczelniach, które podczas naboru uwzględniają wyniki z egzaminów ustnych.

RUSZYŁA MATURA 2020 W... MASECZKACH