Rozprawka z polskiego była chilera. Gorzej jutro - trzeba będzie strzelać - mówią maturzyści 2020

- Jak temat rozprawki się pokazał, to pomyślałem - chilera! - dzielą się wrażeniami zaraz po wyjściu z sali zielonogórscy maturzyści. - Nawet jak temat nie podszedł, to myślimy, że do Wesela się zagoi. A we wtorek? Trzeba przygotować karabiny i będziemy strzelać.

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego oraz wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne" - z tymi tematami w tym roku musieli zmierzyć się maturzyści podczas obowiązkowej matury z języka polskiego.

Jaki wpływ na przesłanie utworu ma wprowadzenie elementów fantastyki? Odwołaj się do fragmentów "Wesela" Wyspiańskiego i wybranych dzieł kultury - to jeden z tematów maturalnego wypracowania. Uczniowie, którzy wolą interpretować poezję - mogli wybrać temat, oparty o wiersz "Daremne" Anny Kamieńskiej.

Maturzyści z VII LO w Zielonej Górze wyszli z sali w dobrych humorach. Przyznali, że rano stres był ogromny. Bo dla wielu osób egzamin pisemny z języka polskiego był najtrudniejszy. Jednak po otwarciu arkuszy egzaminacyjnych można było odetchnąć.

O tym, że może być "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego mówili maturzyści od co najmniej kilku dni. Tuż przed egzaminem typował ten utwór m.in. Olek Bukowiecki z IV LO w Zielonej Górze. To właśnie ta lektura była najczęściej wyszukiwana w internecie przez tegorocznych maturzystów.

Matura 2020 z polskiego: Fanastyka w Weselu Wyspiańskiego. - Wesele to radość, ale nam do śmiechu nie było. My bardziej się nastawiałyśmy na miłość, uczucia, a tutaj wyskoczyli z elementami fantastycznymi - mówią Marta Bambrowicz oraz Michalina Lech z III LO w Zielonej Górze. Maturzystki są jednak dobrej myśli, bo i z "Weselem" i innymi zadaniami. Marta planuje studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, a Michalina na dalsze nauki chciałaby wyjechać do Wrocławia.

Aleksandra Witowicz, także z III LO w Zielonej Górze, ma mieszane uczucia.

- Czy jestem zadowolona? Tak pół na pół. Myślałam, że będzie coś o patriotyzmie - przyznaje. - Ale z "Weselem" też sobie jakoś poradziłam. Ola jest ścisłowcem i raczej z polskim nie będzie miała już do czynienia. Na studia wybiera się do Wrocławia i na pewno będzie to kierunek ścisły.

Maturzyści pisali też o "Dziadach" Mickiewicza - Było dobrze! - dzieli się wrażeniami Natalia Jarzębska z III LO w Zielonej Górze. - Spodziewałam się "Wesela". Wiele osób obstawiało ten utwór. Jako drugi utwór wybrałam "Dziady" część III Adama Mickiewicza . Myślę, że wszystko będzie okej i będą spokojnie mogła się wybrać na studia do Poznania.

Gilbert Kozanowski przyznaje, że bardzo lubi fantastykę. Temat bardzo mu więc podpasował. Opisał też Wielką Improwizację z "Dziadów".

- Ogólnie jestem optymistą, dlatego pozytywnie podchodzę do egzaminu z polskiego, jak i do innych, które przed nami - mówi Gilbert, który zamierza studiować technikę muzyki w Liverpoolu.

Matura 2020: Z matematyki będziemy strzelać - Wesele może i nie ciężki utwór, ale te elementy fantastyczne to już może nie za bardzo podeszły - mówili maturzystki z VII LO w Zielonej Górze. Licealiści były w bardzo dobrych nastrojach. Podkreślali, że jak było "Wesele" to trzeba się weselić i już. A jeśli coś tam się nie uda, to przecież do "Wesela" się zagoi. To nie koniec świata. Poza tym są poprawki. Można je zdać i zdąży się złożyć papiery na uczelnie, bo one w tym roku wydłużyły terminy naborów.

- Luz i chliera! - śmieją się maturzyści, gdy pytamy o nastroje i zadania z polskiego.

- 30 procent z polskiego pewnie będzie. Gorzej z wtorkowym egzaminem. W matmie nie ma już lania wody. Trzeba będzie przygotować karabiny i strzelać - mówią absolwenci.

Wyniki egzaminów maturalnych mają być znane do 11 sierpnia.