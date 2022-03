Centrum przesiadkowe w Zielonej Górze. Czytelnik zwraca uwagę, że jest brudno, a sprzątanie jest powierzchowne. ZGK odpowiada

Centrum Przysiadkowe w Zielonej Górze. Czytelnik punktuje

Czytelnik z Zielonej Góry (dane do wiadomości redakcji) w ostrych słowach to, co widział w centrum przesiadkowym w Zielonej Górze. Zdaniem Czytelnika jest tutaj brudno.

- Inwestycja za grubą kasę, ale winda i kładka pełna wysuszonych wymiocin, petów i śmieci. Sprzątanie jest na bieżąco, ale powierzchowne. Niby jest monitoring, ale chyba bardziej dla ozdoby, skoro są osoby robiące ten bajzel i widocznie nieponoszące żadnej kary - opisał zielonogórzanin.

Czytelnik dodał, że pamięta stare schody z wiaduktu, które nie miały całych stopni, ale nie były w takim stanie, jak kładka teraz. Kiedy robiliśmy zdjęcia na terenie centrum przesiadkowego, obok przejścia gołębie właśnie jadły rzucone przez kogoś pieczywo. Na kładce było kilka petów.