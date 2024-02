Zielona Góra - zielona czy betonowa? Te drzewa zostały tylko na zdjęciach, ale pojawiły się nowe w okolicy

Zielona Góra. Zieleń czy beton?

Zdjęcia z kamer Google Street View sprzed zaledwie dekady pokazują bardziej zielone miasto. Dlaczego wiele drzew zostało wyciętych? Co roku jest kilka powodów. Wycinkę powodują głównie nowe inwestycje. W miejscach wcześniej porośniętych drzewami lub krzakami powstają nowe miejsca handlu i pracy. Tak było choćby w okolicy Szosy Kisielińskiej, gdzie powstało w ostatnich latach Stop Shop. Dzisiaj trudno rozpoznać to miejsce na starym zdjęciu. Podobnie, obok CRS przy ul. Sulechowskiej. Zachowało się ujęcie ściany zieleni, a dzisiaj jest tam duży sklep meblowy i popularna restauracja.

RDLP Zielona Góra. Posadzone miliony drzew

Były też cięcia rębne. – Planowane, zgodnie z Planem Urządzenia Lasu cięcia rębne wykonano w 20 nadleśnictwach na powierzchni 3,3 tysiąca ha, co stanowi 0,75% powierzchni leśnej RDLP. Obszar ten w całości jest przeznaczony do odnowienia – zapewnia RDLP. Zielonogórska RDLP w ubiegłym roku kupiła 180 ha lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Zielonogórskie lasy. Śmieci i pożary

Niestety ubiegły rok to też pożary. Największy objął powierzchnię 2,74 ha w Nadleśnictwie Lipinki. W ubiegłym roku spłonęło prawie 27 hektarów lasu. Z danych dyrekcji wynika, że gaszenie z wykorzystaniem czarterowanych samolotów kosztowało ponad 1,73 mln zł, a ochrona lasu przed pożarami to koszt 16 mln zł. Aż 35 procent ustalonych przyczyn to podpalenia, ok. 10 procent to tzw. nieostrożność i zaniedbanie człowieka.

Źródło: RDLP w Zielonej Górze

Zobacz wideo: Przyczyny pożarów lasów