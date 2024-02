Mieszkańcy oceniają zmiany w MZK i proponują swoje. Bo jak mówią, nie ma nic za darmo

- Komunikacja darmowa dla wszystkich? Nie ma sensu. Bo nic nie jest za darmo. I tak to my, mieszkańcy, w wyższych podatkach czy innych opłatach będziemy musieli pokryć te koszty – uważa pani Urszula. Jej koleżanka Ada jest innego zdania: - Chcemy by więcej ludzi zostawiało swoje auta w garażu, przez co będziemy mieli czystsze powietrze? To musi być bezpłatna komunikacja. I drugi warunek częste i rozsądne kursy, nowe trasy, by móc szybko i wygodnie się przemieszczać.