Ceny gazu do 2027 roku będą w Polsce pod kontrolą. Co to oznacza dla gospodarstw domowych? Agnieszka Domka-Rybka

Po liberalizacji rynku gazu (miała nastąpić od 2024 r.), ceny zależałyby od wartości surowca na rynku i polityki cenowej dostawców, wśród których liderem jest PGNiG. Archiwum/Andrzej Muszyński

Rząd chce przedłużyć do 2027 roku taryfy na ceny gazu, m.in. dla gospodarstw domowych, czyli do tego czasu będą one kontrolowane.