Ceny mieszkań pną się w górę. Dwa miasta walczą o miano najdroższych. Na trzecim miejscu cenowego podium spore zaskoczenie

Ceny mieszkań nie przestaną rosnąć

Trójmiasto dogania cenowo resztę metropolii

– Problem w tym, że wysokiemu tempu sprzedaży mieszkań nie towarzyszył odpowiedni dopływ nowych, które uzupełniłyby ofertę deweloperską. W dodatku nie dość, że deweloperzy podnoszą ceny mieszkań, to najtańsze szybko znikają z ich oferty, co winduje średnią cenę metra kwadratowego – wyjaśnia Marek Wielgo.

Maleje oferta mieszkań z ceną poniżej 10 tys. zł za metr

Z punktu widzenia kupujących zagrożenie znacznie lepiej obrazuje struktura cen mieszkań w ofercie firm deweloperskich. Na przykład w Krakowie, gdzie średnia cena metra kwadratowego wrosła najbardziej, oferta lokali z ceną poniżej 10 tys. zł skurczyła się z 21 proc. do 6 proc. (w lipcu było 12 proc.). Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 15 tys. zł za metr zwiększył się z 18 proc. do 41 proc. (w lipcu – 34 proc.). Spektakularne zmiany w strukturze cenowej oferty deweloperów odnotowano również m.in. w Warszawie i Trójmieście. Można przypuszczać, że już we wrześniu z oferty warszawskich i krakowskich deweloperów znikną mieszkania z cenami poniżej 9 tys. zł za m kw.