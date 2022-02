Ciężka noc w Kijowie. Stolica broniła się przed rosyjską agresją. Wielu poległych i rannych

Z komunikatu dowództwa ukraińskich sił zbrojnych wynika, że Rosjanie próbowali zdobyć również bazę wojskową w Kijowie. Do ciężkich walk doszło także w okolicach Wasylkowa oddalonego 40 km od ukraińskiej stolicy. Na tym obszarze znajduje się baza lotnicza.

- Ta noc będzie cięższa niż dzień. Wiele miast naszego państwa jest atakowanych: Czernihów, Sumy, Charków, nasi chłopcy i dziewczęta w Donbasie, miasta południa, szczególna uwaga na Kijów. Nie możemy stracić stolicy - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do mieszkańców o obronę miasta.

W sobotę nad ranem pojawiła się informacje, że minionej nocy Rosjanie próbowali też przejąć kontrolę nad lotniskiem wojskowym, także w pobliży Wasylkowa. W zaciętych walkach śmierć poniosło 200 ukraińskich żołnierzy.

Według danych opublikowanych nad ranem przez wiceminister obrony narodowej, Rosjanie ponieśli do tej pory następujące straty: samoloty -14, helikoptery - 8, czołgi - 102, maszyny pancerne - 536, działa - 15, samochody - 17, żołnierze - 3000.

Sytuacja w stolicy wciąż pozostaje trudna. Władze miejskie wzywają ludność do udania się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Zaapelowano, aby nie zbliżając się do okien, uważać na odłamki i spadający gruz.