Co dalej z Filharmonią Zielonogórską i zaplanowanymi koncertami? Mamy nowe wieści

- Pechowa jest ta rozbudowa Filharmonii Zielonogórskiej. Pandemia covida, potem wykonawca zszedł z placu budowy… Mam nadzieję, że wreszcie się uda jakoś dokończyć tę inwestycję – mówi Tadeusz Krupiak z Zielonej Góry. – Wiem, że nie ma klimatyzacji w dużej sali, więc zastanawiam się, co z koncertami? Córka wykupiła karnet na cały rok, bo bardzo lubi chodzić na te muzyczne wydarzenia… Może filharmonię trzeba będzie zamknąć lub zawiesić jej działalność? Nie tylko pan Tadeusz jest zainteresowany tym, co dzieje się w tej ważnej placówce kulturalnej.

Filharmonia Zielonogórska. Dobre wieści i trochę jeszcze cierpliwości

- Filharmonii nie zamykamy. Tylko część koncertów będziemy musieli przenieść do innych miejsc. Mamy dobre wiadomości, bo udało się nam rozwiązać problem z niedokończoną rozbudową obiektu – mówi Rafał Kołoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. – Będziemy montować nową klimatyzację, żeby nowy sezon rozpocząć już w zupełnie innych warunkach. Oczywiście wiąże się to z pewnymi niedogodnościami, ale wierzymy, że melomani wykażą się wyrozumiałością. W środę rozstrzygnęliśmy też przetarg na odwodnienie ternu, przed nami przetarg na prace związane z normami przeciwpożarowymi oraz zbudowaniem wejścia, szatni. Przestrzeń będzie teraz większa, przyjemniejsza dla gości, będzie kawiarnia z dobrymi deserami i widokiem na plac…

Co z koncertami? Okazuje się, że żaden nie będzie odwołany. Wszystkie odbędą się zgodnie z planem. Od połowy maja do czerwca część z nich zostanie jedynie przeniesiona do sali kameralnej. Będą o tym informowani ci, którzy kupili już bilety na te wydarzenia i jak zapewnia dyrektor – każdy słuchacz zostanie odpowiednio zaopiekowany.