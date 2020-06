Co dalej z remontem skweru przy ul. Kopernika w Zielonej Górze? Dziś to teren nieco zaniedbany. A mógłby być prawdziwą perełką

Po konsultacjach z mieszkańcami powstała koncepcja, co mogłoby się w tym miejscu, nieopodal konkatedry pw. Świętej Jadwigi Śląskiej, zmienić.

W zeszłym roku zielonogórska Fundacja Lyada przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami. Temat rozmów? Modernizacja skweru przy ul. Kopernika w Zielonej Górze. Dziś jest to nieco zapomniany teren. Miejsce, gdzie okoliczni mieszkańcy wyprowadzają swoje psy. Nie ma za bardzo gdzie usiąść czy pobawić się z dziećmi. A przecież mogłoby być tutaj zupełnie inaczej.

- Zwracają uwagę na oświetlenie , monitoring . Chcą też miejsca, w którym mogliby przysiąść, odpocząć , złapać na chwilę oddech. Dla nas jest to bardzo ważne, by te potrzeby zostały zrealizowane.

- W tegorocznym budżecie miasta mamy zapisane 11 tys. zł na projekt - wyjaśnia Paweł Wysocki z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. - Koncepcja, która narodziła się w trakcie konsultacji z mieszkańcami, została wysłana do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. By uzyskała akceptację. Bo teren znajduje się w strefie konserwatorskiej.

Co wiadomo obecnie? W budżecie miasta zapisano pieniądze na projekt modernizacji tego miejsca. Remont będzie realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Podobnie jak inwestycje zgłoszone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

W pomysł zaangażowali się nie tylko sami mieszkańcy, fundacja, ale też komitet do spraw rewitalizacji czy radni: Paweł Wysocki, Andrzej Brachmański czy Paweł Zalewski.

Potem przyjdzie czas na projekt. A następnie na szukanie wykonawcy i realizację inwestycji.

- Myślę, że remont tego skweru przy zielonogórskiej starówce uda się zrealizować w przyszłym roku - mówi radny Paweł Wysocki. - I myślę, że z radnymi znajdziemy pieniądze na ten cel. Remont nie powinien kosztować więcej niż 200 tys. zł.

Po remoncie skwer ma się stać miejscem do relaksu, terenem lepiej doświetlonym, przyjaznym rodzicom z dziećmi, ale i właścicielom zwierzaków. Oprócz tego w planach jest też stworzenie muralu (słynny już napis "Odpocznij" ma zostać zachowany), który wpisze się w charakter tego miejsca. I ta kwestia będzie przedyskutowana z odpowiednimi instytucjami i artystami. Po remoncie będzie tu estetyczniej, a nad bezpieczeństwem mieszkańców ma czuwać oko kamery (takie są wstępne plany). By teren nie był zaśmiecany, jak zdarza się to czasem w tym miejscu obecnie.