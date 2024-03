Zielonogórzanie w nerwach. Co jest tego powodem? Wymieniają te rzeczy w mieście, Czy da się to zmienić?

Stara część deptaka, leśne połączenie osiedli, zamknięte przejście - te rzeczy denerwują zielonogórzan

W centrum zielonogórzan denerwuje też najstarsza część deptaka.

- Tu nie chodzi o względy estetyczne, ale po prostu o bezpieczeństwo. W niektórych miejscach płyty są już tak popękane, krzywo położone, że łatwo się potknąć i upaść. Takie przypadki już się zdarzały – podkreśla Stanisława Walewska. - Wiem, że miasto planuje remont i stara się o zewnętrzne fundusze na to, no ale nie znaczy to, że mnie – i nie tylko mnie – to denerwuje.

A skoro o deptaku mówimy, to jest jeszcze jeden – tzw. leśny, który miał połączyć osiedle Zacisze z Leśnym. Wybudowany został jednak tylko do połowy. Inwestycja została przerwana ze względu na to, że dalej teren należał do Lasów Państwowych. Jednak one zgadzają się na tę inwestycję i nie widzą problemu. Po latach w tym roku zadania ma być dokończone.

- Wydawało mi się to prosta sprawą, ale jak pokazało życie, przez lata było trudne do zrealizowania. A ludzie denerwowali się coraz bardziej. Nie uwierzę, jak nie zobaczę tego deptaka w całości – mówi Tomasz Frąckowiak. I dodaje, że mieszkańców tych osiedli denerwuje też to, że zlikwidowano przejście przez tory przy ul. Bananowej. Lepiej było zabrać płyty między torami i postawić zakaz przejścia niż ustawić kilka słupków z barierkami, by ucywilizować przejście. Ludzie i tak dalej tędy chodzą, przenosząc też rowery czy wózki z dziećmi. Jest bardziej niebezpiecznie. Czy naprawdę nie można się tu jakoś dogadać z koleją?