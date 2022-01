Co jeść na śniadanie, aby szybko schudnąć? Takie kanapki są najlepsze. Sprawdź co można ze sobą łączyć Magdalena Walczak-Grudzka

Dieta śródziemnomorska uznawana jest od lat za najlepszą dietę ze wszystkich. Wykazano, że plan żywieniowy w stylu śródziemnomorskim, pełen owoców i warzyw, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych i dużej ilości oliwy z oliwek, zmniejsza stan zapalny organizmu, poprawia zdrowie serca i sprzyja utracie wagi. Śródziemnomorskie kanapki śniadaniowe - jak je zrobić? Jedno jajko podsmaż na łyżeczce oliwy z oliwek, następnie posyp jedną łyżką pokruszonego sera feta i pozostaw na patelni, aż ser zacznie się topić. Wyłóż na cienką kromkę pełnoziarnistego pieczywa i przykryj suszonymi pomidorami w oliwie, garścią świeżego szpinaku i kilkoma listkami świeżej bazylii. pixabay.com Zobacz galerię (6 zdjęć)

Czy kanapki mogą pomóc schudnąć? Okazuje się, że tak! Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty spożywcze, które połączone i spożywane w postaci kanapki prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te kombinacje śniadaniowe pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.