Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Zielonej Górze. Czy jesteś na bieżąco?

Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

Ale gwarno i kolorowo było na zielonogórskim deptaku w czwartek, 28 marca. A to za sprawą szukania zająca oraz malowania wielkiego zwierzaka przez przedszkolaki. Dzięki temu można było poczuć już świąteczną atmosferę.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra wygrał pierwszy w tym sezonie mecz sparingowy. We wtorek 26 marca zielonogórscy żużlowcy na własnym torze okazali się lepsi od Apatora Toruń.

Wielkanoc w 2024 roku wypada wcześnie, dlatego warto w porę rozpocząć przygotowania do świąt! A czym byłby świąteczny stół bez produktów wielkanocnego koszyczka? Zobacz harmonogram święcenia pokarmów wielkanocnych w zielonogórskich parafiach.

W obecnych czasach, kiedy większość z nas wybiera życie w gęsto zaludnionych metropoliach, nie można ignorować wpływu, jaki urbanizacja wywiera na nasze zdrowie. Badania naukowe jasno wskazują, że mieszkanie w miastach może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, takich jak nowotwory płuc, alergie spowodowane pyłami i gazami, a także stres związany z przeludnieniem.

Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa?

Na warsztaty plastyczne dla dzieci ustawiają się kolejki. Podobnie nie brakuje chętnych na darmową karuzelę. Niedzielna pogoda w kratkę nie odstrasza gości jarmarku wielkanocnego w Zielonej Górze. Stoiska są pełne świątecznych ozdób. Można też kupić coś do kuchni, ubrania i biżuterię.

Z kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej do Najświętszego Zbawiciela mieszkańcy Zielonej Góry przeszli z krzyżem i modlitwą. Była to Miejska Droga Krzyżowa. Pytaliśmy uczestników, czy trzeba odwagi, aby dzisiaj publicznie wyznać wiarę. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

– Nie wiem, jak będzie na trasie, bo trochę grad pada. Ale na rowerze jest dobra rozgrzewka – przyznaje pani Jola, która na otwarcie sezonu rowerowego wybrała się z ul. Zawadzkiego w Zielonej Górze. I zamierza dojechać do Stanów w gm. Nowa Sól. W niedzielę, 24 marca oficjalnie ruszył sezon rowerowy w Zielonej Górze, Otyniu i Nowej Soli. Na tę okazję przygotowano wydarzenie „Łączy nas ścieżka Zielona Góra - Otyń - Nowa Sól”.

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 24 marca około godz. 14.00 na terenie stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Kibice Falubazu zostali zaatakowani przez grupę zamaskowanych mężczyzn.

Jarmark Wielkanocny na zielonogórskim deptaku wokół ratusza miejskiego, zwany popularnie "Kraszanką", potrwa od soboty 23 marca do czwartku 28 marca 2024 r. Jak zapowiadają organizatorzy „nie zabraknie ozdób, pyszności oraz upominków niezbędnych podczas zbliżającej się Wielkanocy. Na deptaku pojawiły się charakterystyczne domki - stragany, z różnymi pysznościami oraz rzeczami przydatnymi w domu.

Wielkie żużlowe show wróciło pod dach zielonogórskiej hali CRS. Wypełniony po brzegi obiekt „odleciał" od głośnego dopingu kilku tysięcy kibiców, gdy rozpoczęła się prezentacja drużyny Falubazu Zielona Góra.

Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.