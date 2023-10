Co proponuje uczniom największa lubuska uczelnia? Dzień Otwarty na UZ

Uczniowie dowiadywali się, jak działają koła naukowe, jakie są zasady rekrutacji na studia

Na przybyłych czekały też będą prezentacje kół naukowych – odwiedzając stoiska kół naukowych można było poznać pasje studentów - zobaczyć, jak działają i co osiągają. Można też było uzyskać informację, jak dołączyć do takiej organizacji oraz jakie możliwości rozwoju daje przynależność. Podczas Dnia Otwartego można było wziąć udział w ciekawych wykładach, a także porozmawiać z przedstawicielami Biura Rekrutacji, Biura Promocji oraz Działu Współpracy z Zagranicą i zapoznać się niekoniecznie związaną z dydaktyką ofertą uczelni, która jest równie ważna i atrakcyjna. Można było uzyskać informacje m.in. o zasadach rekrutacji, kwestiach związanych z akademikami i stypendiami, a także o zagranicznych wyjazdach studenckich realizowanych w ramach Programu Erasmus+.

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim

Warto wiedzieć, że wyższe uczelnie też są oceniane. Jak wypadł UZ? Bardzo dobrze! 10 dyscyplin naukowych otrzymało kategorię A, a 13 kategorię B plus. Oznacza to, że wszystkie 23 dyscypliny naukowe na UZ podlegające ocenie, posiadają prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Obok od lat prowadzonych kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, uruchomione zostały fizjoterapia i położnictwo. W tym roku w Collegium Medicum UZ studiuje ponad tysiąc studentów, a prawie 200 absolwentów ukończyło studia na kierunkach medycznych.

W nowym roku akademickim uruchomiono pięć nowych kierunków, są to: