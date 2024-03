Firmy kuszą młodych, a oni mają swoje wymagania. Targi Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Szpital w Żarach przyjmie od razu 15 lekarzy, 20 pielęgniarek. Policja kusi pensją 5,5 tys. zł na rękę plus różne dodatki. Firmy prześcigają się w pomysłach, by ściągnąć do siebie pracowników. A młodzi już nie tacy, jak dawniej. Mają swoje wymagania i byle czym się nie zadowolą.

Jak wiele się zmieniło na rynku pracy pokazały wtorkowe Targi Pracy, zorganizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim. Firmy poszukują już nie tylko absolwentów kierunków technicznych i ścisłych, ale także medycznych, artystycznych i humanistycznych.

Targi Pracy na UZ. Oferty pracy dziś skierowane są do wszystkich studentów

- Jesteśmy bardzo zróżnicowanym uniwersytetem, studenci mogą się kształcić na 12 wydziałach. Cieszy nas to, że oferta jest skierowana do wszystkich studentów – podkreśla Monika Politańska z Biura Karier UZ.

Firmy kuszą czym tylko mogą. Często jednak nie chcą zdradzać publicznie, jakie zarobki oferują. Ale to się zmieni.

- Zbliżają się przepisy, które to uregulują i wszystkie oferty pracy będą musiały mieć określone widełki – podkreśla M. Politańska.

Szpitale na Targach Pracy na UZ

Prorektor ds. studenckich dr hab. Barbara Literska, prof. UZ, przyznaje, że przed zorganizowaniem targów uczelnia wysłała do firm ankietę, w której zadała pytania, kogo najbardziej poszukują. Wydawało się, że odpowiedź będzie prosta: informatyków, mechaników, logistyków… Tymczasem okazało się, że nawet firmy techniczne przyjmą absolwenta czy studenta każdego kierunku, bo budują zespoły interdyscyplinarne. A np. humaniści i ścisłowcy tworzą lepsze grupy, łatwiej się dogadują, wprowadzają nowe wartości.

Nowością Targów Pracy jest też to, że pojawiły się na nich szpitale. Placówki zdrowia także chętnie zatrudnią absolwentów UZ, bo brakuje im nie tylko lekarzy czy pielęgniarek. Nic dziwnego, odsetek pracowników tej branży w przeliczeniu na mieszkańca jest najniższy w Polsce!

Lekarze, pielęgniarki potrzebni od zaraz. Policja też przyjmuje cały rok

UZ kształci lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, ratowników medycznych. Na nich czeka praca w regionie.

Mariola Majewska, kierownik działu kadr 105 Szpitala Wojskowego w Żarach przyznaje, że lecznica od razu zatrudni co najmniej 15 lekarzy i co najmniej 20 pielęgniarek.

- Mamy wiele oddziałów, można realizować swoje zawodowe pasje i otrzymywać dofinansowanie na dalsze kształcenie, zdobywanie specjalizacji. Jeśli chodzi o wynagrodzenie to jest ono bardzo konkurencyjne w stosunku do dużych ośrodków jak Wrocław czy Warszawa. Pensje pielęgniarek są co roku podwyższane.

Absolwentów i studentów UZ kusi także policja. Choćby zarobkami – 5,5 tys. zł na rękę od razu, plus trzynastki, mundurówka, dodatki za brak mieszkania czy dojazdy.

- Szukamy osób odpornych na stres, potrafiących znaleźć się w każdej sytuacji – mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. - My przyjmując do policji daną osobę mamy pół roku, by przygotować ją do pracy, żeby nauczyć zasad i przepisów prawnych, korzystania z broni itd.

Młodzi mają swoje wymagania wobec pracodawców

By dostać się do policji trzeba zdać testy, w tym sprawnościowe. Każdy może się sprawdzić lub przygotować się do pokonania toru przeszkód. Wystarczy przyjść w środy w godz. 12.00 – 14.00 do hali akrobatycznej przy ul. Urszuli i tam poćwiczyć.

Firmy kusiły studentów także zagranicznymi wycieczkami i wczasami, kartami na basen, saunę, siłownię, darmowymi posiłkami i zakładowymi przedszkolami. A młodzi?

- Nie chcemy żyć jak nasi rodzice. Nie musimy pracować w Lubuskiem, gdzie zarobki nie są najwyższe. Możemy wyjechać, także z Polski. Chcemy mieć czas dla rodziny, na relaks, rozwijanie swoich pasji. Nie mamy zamiaru na to czekać do emerytury, której możemy nie dożyć. Życie to nie praca – mówili uczestnicy targów.

