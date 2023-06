Coraz mniej wody w lubuskich rzekach. Wszystko przez suszę hydrologiczną

Coraz mniej wody w Warcie

Niski poziom wody w Odrze

Coraz bardziej ubywa także wody w Odrze. W Połęcku aktualny stan wynosi zaledwie 80 centymetrów. Stan ostrzegawczy to ponad trzy metry. Niewiele lepiej jest w Słubicach. Tam Odra ma dokładnie 127 centymetrów. W Nowej Soli aktualny stan wody to 148 centymetrów. Jedenaście centymetrów więcej ma natomiast Odra w Kostrzynie. W Cigacicach rzeka opadła tymczasem do 165 centymetrów.

Burze i ulewy nie pomagają

Susza hydrologiczna to kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. Tak niskie poziomy rzek są efektem długotrwałych upałów i braku większych opadów. Nawet jeśli te ostatnie się pojawiają, to zazwyczaj mają przelotny i burzowy charakter. Choć w ostatnich dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenie dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody w województwie lubuskim, to jednak jak podkreślają synoptycy skuteczność takich szybkich opadów jest krótkotrwała. Stan wody podnosi się szybko, ale potem też równie szybko opada i wraca do wcześniejszej, niskiej wartości.