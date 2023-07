Czas na kurki z lubuskich lasów. Doświadczeni zbieracze zdradzają nam, jak przygotowują te grzyby do podania na obiad

Mieszkańcy Niedoradza w gminie Otyń opowiadają o potrawach, które najczęściej robią z kurkami, ale nie chcą zdradzić miejsca zbiorów. – W lasach jest bardzo sucho. Jedziemy daleko, żeby nazbierać. Ale, gdzie to się nie mówi, bo zaraz tam pojedziecie – uśmiecha się Zygfryd Oleksy.

Tuż przy Niedoradzu w gminie Otyń kupić można kurki.

– Innych grzybów w lasach nie ma. Jak będzie padał deszcz, to będą. Ale prędzej niż na jesień, to nie będzie, za sucho jest – przewiduje Zygfryd Oleksy z Niedoradza i dodaje z uśmiechem: – Po kurki jedziemy daleko, żeby nazbierać. Ale, gdzie to się nie mówi, bo zaraz tam pojedziecie.