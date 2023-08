Czas pielgrzymowania 2023. Jak pielgrzymi przygotowują się do trasy? Co jest najważniejsze przed drogą? O czym trzeba pamiętać?

W sierpniu codziennie na Jasną Górę wchodzą kolejne pielgrzymki z różnych stron Polski. Pielgrzymi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wejdą na Jasną Górę w sobotę, 12 sierpnia. Tego samego dnia przyjdą też wierni z Sandomierza, Warmii, Gdańska, Białegostoku i Torunia. Z listy publikowanej przez biuro prasowe Jasnej Góry wnika, że do końca miesiąca codziennie będą przychodziły nowe grupy.

Pielgrzymować można też na terenie województwa lubuskiego. Mamy jedenaście sanktuariów, do których organizowane są piesze rowerowe lub autokarowe pielgrzymki.

- Pielgrzymka, najprościej ujmując, to duchowa droga, którą podejmujemy albo do świętych miejsc, różnych sanktuariów albo po to, aby spotkać się w różnych ważnych miejscach z różnymi ludźmi - wyjaśnia ks. Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.