- Czy mam zwolnić się z pracy - pyta Czytelniczka. Niedaleko Zielonej Góry dziesięcioro dzieci może nie mieć miejsca w przedszkolu

– Burmistrz Czerwieńska chce zamknąć oddział przedszkolny w Nietkowicach, pozbawiając dzieci możliwości nauki i współdziałania w społeczeństwie. Jest to jedyne przedszkole "za Odrą", do którego mogą uczęszczać trzylatki. Rodzice nie mają możliwości posłać swoich dzieci do innych przedszkoli, gdyż w Brodach nie przyjmują trzylatków, a w pobliskim Krośnie Odrzańskim nie przyjmują dzieci z innej gminy – opisuje sprawę nasza Czytelniczka.

Mieszkanka podkreśla, że przyjdzie jej zwolnić się z pracy, bo nie ma możliwości skorzystania z pomocy rodziców.