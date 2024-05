Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze z największą liczbą laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych!

Nie pierwszy raz Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., zajęła pierwsze miejsce w województwie. Może się pochwalić także innymi sukcesami.

Co roku Lubuski Kurator Oświaty przygotowuje i przeprowadza konkursy z dziewięciu przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki. Najpierw odbywa się etap szkolny, potem rejonowy, wreszcie finał wojewódzki. Uczniowie z odpowiednią liczbą punktów otrzymują tytuły laureata lub finalisty.

SP-18 w Zielonej Górze - najwięcej laureatów w województwie lubuskim

Obecny rok szkolny jest wyjątkowy, jeśli chodzi o ósme klasy. Bo przypomnijmy, to rocznik, kiedy z powodu likwidacji przez poprzedni rząd gimnazjów i wprowadzeniu ośmioletnich szkół podstawowych, nie było regularnego naboru. W szkołach utworzono mało klas. Mimo to SP-18 w Zielonej Górze może pochwalić się sześcioma tytułami laureata oraz pięcioma tytułami finalisty.

Dyrektor Andrzej Brychcy nie kryje zadowolenia, bo od wielu lat udaje się szkole utrzymać wysoki poziom nauczania, i to pod względem wyników egzaminów zewnętrznych, czy też konkursów przedmiotowych, a także wielu innych sukcesów.

- Skąd te sukcesy? To zdolni uczniowie, bardzo dobra współpraca rodzicami. Nauczyciele chętnie wyłapują te perełki i indywidualnie z nimi pracują - mówi Andrzej Brychcy.

Laureaci konkursów mówią, jak się do nich przygotować

Laureaci podkreślają, że ich zdobyty tytuł to wiele korzyści. Bo będą zwolnieni z egzaminu ośmioklasisty z przedmiotu, z którego osiągnęli sukces, ale także nie muszą się martwić rekrutacją do szkoły ponadpodstawowej. Zostaną przyjęci do wybranego przez siebie liceum czy technikum poza naborem.

A jak się przygotowywali do konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty?

- Jak najwięcej zapamiętywać z zajęć w szkole i uczyć się poprzez zabawę. Dużo gram i to w języku angielskim, oglądam filmiki. To sprawia mi przyjemność, a jednocześnie dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy – zauważa Rafał Sobolewski, uczeń klasy VI b, potrójny laureat (matematyka, fizyka, język angielski).

Dominika Bukowska (kl. VIII b), laureatka z biologii, fizyki, finalistka z chemii, języka polskiego traktuje konkursy jako sposób na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności.

- Na początku trochę się stresuję ale potem jest lepiej – tłumaczy.

Warto rozwiązywać przykładowe testy

Hubert Jarowicz (kl. VIII c), laureat z języka angielskiego, rozwiązywał testy z angielskiego. Dobrze mu szło, więc uznał, że na konkursie będzie podobnie. I nie stresował się podczas kolejnych jego etapów. Trzeba podejść do sprawy na luzie.

Miłosz Macur (kl. VIII c), finalista z matematyki, w ubiegłym roku laureat z angielskiego, mówi, że dobrze jest brać udział w konkursach już w młodszych klasach. Wtedy w tych starszych można już startować bez dodatkowego uczenia się, tylko można rozwiązywać przykładowe testy.

Michał Ważny (kl. VII e), finalista z historii i matematyki mówi, że nie ma jakiejś szczególnej recepty na sukces, po prostu pisze się testy i tyle.

W woj. konkursach przedmiotowych brało udział ponad 13 tysięcy uczniów

W tym roku szkolnym do wojewódzkich konkursów przystąpiło blisko 13 tys. uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 2,5 tys., a do wojewódzkiego – 325 osób, 79 z nich uzyskało tytuł laureata, a 231 – finalisty. Uroczyste podsumowanie odbyło się w Sulęcinie. Nagrody wręczali lubuski kurator oświaty Mariusz Biniewski oraz i wiceburmistrz Iwona Walczak.

Laureaci Wojewódzkich Konkurów Przedmiotowych w SP-18 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2023/2024

Język angielski:

Rafał Sobolewski – klasa VI b, Huber Jarowicz – klasa VIII c, opiekun Aneta Gawron

Biologia:

Dominika Bukowska – klasa VIII b, opiekun Katarzyna Apenit-Wojciechowicz Fizyka:

Rafał Sobolewski – klasa VI b, Dominika Bukowska – klasa VIII b, opiekun Jakub Jaskuła Matematyka:

Rafał Sobolewski – klasa VI b, opiekun Kamila Szrajber

Finaliści Wojewódzkich Konkurów Przedmiotowych w SP-18 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2023/2024

Język polski:

Dominika Bukowska – klasa VIII b, opiekun Magdalena Cieślak-Jerszyńska Chemia:

Dominika Bukowska – klasa VIII b, opiekun Joanna Pokornowska-Morawska Historia:

Michał Ważny – klasa VII e, opiekun Łukasz Cyrok Matematyka:

Michał Ważny – klasa VII e, opiekun Jarosław Stankiewicz

Miłosz Macur – klasa VIII c, opiekun Jakub Jaskuła

