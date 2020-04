Czy w związku z epidemią budowa południowej obwodnicy Zielonej Góry rozpocznie się w 2020 roku?

Mieszkańcy wrócili do parków. "Robimy to dla zdrowia!""

Według założeń pierwsze prace związane z budową południowej obwodnicy Zielonej Góry miały się rozpocząć w 2020 roku. Czy jest to realne w obliczu zagrożenia koronawirusem?

– To jedna z naszych najważniejszych inwestycji. Miasto potrzebuje tej drogi, szczególnie, że Trasa Północna jest coraz bardziej zakorkowana. Chciałbym także przypomnieć, że jej budowa jest jednym z warunków połączenia miasta z gminą – tłumaczy prezydent Kubicki.

- Na razie nie ma żadnych opóźnień wynikających z epidemii. Powinniśmy wkrótce złożyć wniosek o ZRID do lubuskiego wojewody. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to za kilka miesięcy, w okolicy września i października, robotnicy mogliby wejść na plac budowy – twierdzi włodarz Zielonej Góry. I dodaje, że zależy mu, aby tak się stało.

- Im więcej polskich firm będzie miało pracę , tym więcej ludzi zachowa zatrudnienie. Dlatego w zakresie takich inwestycji nie powinniśmy studzić gospodarki – przekonuje Kubicki.

Wspierajmy polskich przedsiębiorców

Prezydent zwraca uwagę, że teraz szczególnie powinniśmy wspierać polskie przedsiębiorstwa. – Gdybyśmy w obecnej sytuacji mieli kupować dla miasta np. autobusy z Hiszpanii to wolałbym z tego zrezygnować. Jeśli jednak mamy realizować inwestycje np. przy użyciu kostki brukowej z zielonogórskiego ZIEL-BRUKu, to powinniśmy to robić. Musimy dać zarobić naszym firmom w czasie kryzysu – podkreśla prezydent.