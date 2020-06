Czytelnicy: zielonogórskie boisko "Pod Hubą" jest zamknięte, ludzie chcą z niego korzystać. Miasto: sprawdzimy to. We wtorek obiekt otwarto

A mieszkańcy zgodnie przyznają, że to teren, z którego korzysta sporo mieszkańców. Bo i wokół bloków jest wiele, a boisko jest idealne do ćwiczeń i treningów.

Okazało się, że ustalenie, do kogo należy to boisko, wcale nie jest takie proste. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z okoliczną szkołą i z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze . Okazało się, że boisko nie należy do MOSiR-u.

Wreszcie, dzięki informacji umieszczonych na tablicach przy boisku (za zamkniętymi furtkami), udało nam się ustalić, by w sprawie ewentualnych uwag dotyczących tego terenu sportowego dzwonić do departamentu przedsiębiorczości i gospodarki komunalnej.

Sprawę zamkniętego obiektu przekazaliśmy do dyrektora departamentu, Konrada Witrylaka. Wcześniej to opiekunowie, którzy wchodzili z ćwiczącymi na boiska, zapewniali środki do dezynfekcji rąk. I byli odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów, by na boisku była określona liczba osób. Tak robiły lokalne grupy sportowe. Ale tak było wcześniej, a teraz? Dlaczego boisko znów jest zamknięte? K. Witrylak obiecał nam przyjrzeć się sprawie.