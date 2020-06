Deptak odżył, coraz więcej osób korzysta z restauracji, pubów, placów zabaw. Nie wszystkim się to podoba

Deptak wraca do życia. Puste do niedawna bary, restauracje zapełniają się klientami. Na placach zabaw słychać śmiech dzieci. Zielonogórzanie spacerują, odpoczywają na ławkach, korzystają – jak dawniej – z miejskich rowerów. Ale cały czas wielu w głowie ma… koronawirusa.

- Dobrze, że deptak się zapełnił się znów ludźmi. Było tu już tak smutno i przygnębiająco. Mam nadzieję, ze ten czas mamy już za sobą i nigdy takich obrazków nie będziemy oglądać – mówi pani Kamila z Zielonej Góry. – Cieszę się, ze mogę znów spotkać się na kawie z przyjaciółmi.

Deptak odżywa. Coraz więcej ludzi w restauracjach Rzeczywiście, zielonogórski deptak ożył. Nie tylko w barach i restauracjach widać więcej osób.

- Nie mogłam się przemóc, by móc wypić kawę czy coś zjeść na mieście. Ciągle wyobrażałam sobie, ż przecież ktoś tego dotykał – mówi pani Ewa. – Z czasem jakoś się przemogłam i teraz chodzę na obiady, bo pracuję i nie mam czasu gotować w domu. Ale nie było to łatwe.

Inaczej do sprawy podchodzi pani Monika. Uważa, że jest młoda, szkoda życia na wieczny strach przed zakażeniem. Trzeba normalnie funkcjonować. I nie panikować na każdym kroku.

Deptak i miejskie rowery - Korzystam z rowerów miejskich codziennie. Pewnie, że uważam, mam chusteczki nawilżone płynem do dezynfekcji i zanim wsiądę, czyszczę siodełko i rączki – przyznaje pan Marek. – Znajomi się śmieją ze mnie, ale ja uważam, że przezorny – zawsze zabezpieczony.

- A ja się niczym nie przejmuję, Żyję jak dawniej, co ma być, to będzie – dodaje Filip. – W ogóle nie myślę o pandemii. Zachowuję się tak jakby jej nie było.

Bądźmy solidarni, myślmy też o innych Wielu naszych Czytelników dzwoni, pisze, by zaapelować do zielonogórzan o rozwagę. Owszem, korzystajmy ze wszystkiego, z czego możemy skorzystać. Ale uważajmy…

- Ciągle ten wirus jest wśród nas i nie wiemy, gdzie możemy się zakazić – uważa pani Stefania. – Ja bardzo dbam o wszelkie zasady, do sklepu chodzę w maseczce i rękawiczkach. Myję zakupy po przyjściu do domu. W autobusie też zawsze w maseczce. Bardzo mnie denerwuje, gdy ktoś tego nie przestrzega. Przecież w tych miejscach nikt nas nie zwolnił z obowiązku noszenia maseczkach, dezynfekowania rąk.

- Bądźmy solidarni. Nie myślmy tylko o sobie, ale o innych, zwłaszcza starszych ludzi. Tymczasem widzę, jak młodzież się zachowuje. Imprezują, ściskają się, całują, nie zachowują żadnych zasad – martwi się pani Jola. – Dlatego nadal boję się wychodzić z domu. Zbyt lekkomyślnie wszyscy się teraz zachowujemy.

Tymczasem lekarze rodzinni apelują o rozsądek i noszenie maseczek w sklepach, aptekach, kościołach, podczas zgromadzeń.

