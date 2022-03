Deptak w Zielonej Górze przed pandemią. Jak ubierali się zielonogórzanie w ciepły dzień? Uchwyciły to kamery Google Street View

Kamery Google Street View w Zielonej Górze. Moda z 2019 roku

W czerwcu 2019 roku na deptaku w Zielonej Górze spotkać można było wielu mieszkańców i przejezdnych. Dzięki obecnym tam również kamerom Google Street View można zobaczyć, jak przechodnie byli ubrani. Co wkładali w słoneczne dni? Często to były spodnie dżinsowe, ale zdarzały się kolorowe sukienki i spódnice. Nawet, jeśli nikt wtedy nie zastanawiał się, co specjalnego nałożyć, to zostało to uwiecznione na zdjęciach.

który outfit przypadnie wam do gustu? Zobaczcie galerię. Może są tam też wasze zdjęcia.