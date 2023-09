Sztuka Osób Niepełnosprawnych- to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach do konkursu zgłaszano około 2 000 prac rocznie.

Do soboty można składać prace na konkurs pt. Życie jest podróżą"

O konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Pomysł narodził się w roku 2000, gdy PFRON zorganizował konkurs na pocztówki świąteczne wysyłane później do najważniejszych osób i instytucji. Bożonarodzeniowa akcja zwróciła uwagę wielu środowisk na niezwykłe możliwości twórcze oraz wrażliwość artystyczną osób niepełnosprawnych.

Sztuka Osób Niepełnosprawnych okazała się sukcesem artystycznym i frekwencyjnym – w trzech pierwszych edycjach wpłynęło w sumie ok. 5000 prac z całej Polski.

Co roku w jury konkursu zasiadają profesjonalni artyści, osoby związane ze światem kultury i sztuki, czy przedstawiciele instytucji takich jak Muzeum Narodowe, Zachęta czy Akademia Sztuk Pięknych.