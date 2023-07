Dostatek dziadków i babć w Lubuskiem. Dlaczego brakuje wnuków?

Analitycy wskazali też na pogorszenie się relacji pokoleniowej dziadków i wnuczków – w 2022 r. na 100 osób w wieku 0-14 lat przypadało 130 osób w wieku 65 lat i więcej (w 2015 r. – 98).

– W Zielonej Górze na koniec 2022 roku mieszkało ok. 139,2 tys., to jest o ok. 400 osób mniej niż rok wcześniej. W Gorzowie - 116,4 tysiąca to o 1,5 tysiąca mniej niż w 2021 r. – wylicza Elwira Olczyk z Lubuskiego Ośrodka Badań Statystycznych.