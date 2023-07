Skaner 3D wykorzystali do prowadzonych czynności prokuratorzy w hali z odpadami w Przylepie, w której doszło do pożaru

Pożar w hali w Przylepie. Najnowsze czynności prokuratury w tej sprawie

Pożar w hali w Przylepie. Wykorzystany skaner 3D

Pożar w hali w Przylepie. Pobrane próbki do badań

Ponadto, pobrano do badań próbki do badań z hali, okolicy i cieków wodnych, do których istniało prawdopodobieństwo wycieku wody po akcji gaśniczej, m.in. pobrano próbki z Gęśnika.