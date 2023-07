Lubuszanki coraz częściej nie chcą rodzić dzieci. Ubywa też kobiet

Z danych statystycznych wynika też, że najpóźniej na pierwsze dziecko decydują się Lubuszanki z wyższym i policealnym wykształceniem. W wieku 35 – 39 jeszcze 10 lat temu kobiety rzadko decydowały się na dziecko, w ubiegłym roku widać było znaczny wzrost w tej grupie. Również więcej kobiet rodzi teraz dzieci w wieku 40-44 lata.

Zdaniem Joanny Habury, prezes fundacji Centrum Rodziny z Zielonej Góry potrzebna jest dobra profilaktyka wsparcia rodziny, która nie jest wyceniana, a może skutkować tym, że będzie nas coraz więcej.

– Jeżeli będziemy zapewniać dobrą opiekę, wsparcie młodym ludziom, bo prokreacja i budowanie rodzinny, to jest ich działalność, to myślę, że ta statystyka ma szanse być korzystna – tłumaczy J. Habura. – Bardzo dużo zaniedbań dzieje się w sferze emocjonalnej. My pokazujemy, że tak naprawdę dobra energia, to dobry start, chęć do życia i tworzenia rodziny, w tym jest sens naszej działalności. Oczywiście, mamy trudne i smutne chwile, ale chcemy pokazać, że dwoje dorosłych ludzi i nic więcej, to trochę za mało, żeby ten świat istniał.