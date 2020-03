Dziecko z koronawirusem trafiło na chirurgię w Zielonej Górze. Jego babcia zataiła prawdę przed lekarzami. Zamknięto cały oddział

Sylwia Malcher Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala potwierdziła nam te informacje. - Szpitalny Oddział Ratunkowy normalnie działa. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii dziecięcej, to on był i tak powoli wygaszany, ze względu na obecną sytuację. Planowe zabiegi w większości się nie odbywały. Przyjmowane na oddział były dzieci, które wymagały pilnej interwencji chirurgicznej. W tej chwili jest on zamknięty, ale przebywa na nim dwójka dzieci i dedykowany personel. Dzieci są izolowane w kwarantannie i mają na wszelki wypadek robione wyniki odnośnie zakażenia koronawirusem. – przyznała rzeczniczka.

To jednak nie wszystko. Po przyjęciu do szpitala 4-latek był również na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zielonogórskiej lecznicy. Pracujący tam personel również miał zrobione testy na obecność koronawirusa. Oczekują na wyniki badań. Na razie osoby, które miały kontakt z chłopcem, przebywają na kwarantannie.

Koronawirus w Lubuskiem. Duża część personelu oddziału chirurgicznego jest na kwarantannie

Zapytaliśmy rzeczniczkę szpitala o szczegóły związane z przyjęciem 4-latka na oddział. - Dziecko zostało przywiezione do nas w piątek po południu z raną ciętą, szarpaną głowy – powiedziała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. – Trafiło na SOR, a konkretnie do ambulatorium chirurgicznego, które jest przy SOR-ze. Stamtąd zostało skierowane na blok operacyjny. Później, do poniedziałku przebywało na oddziale chirurgii i urologii dziecięcej. Pierwszą rozmową z babcią był wywiad epidemiologiczny, który teraz jest wykonywany w każdym przypadku jakiejkolwiek osoby wchodzącej do szpitala. Nic nie wskazywało na to, że może być jakieś podejrzenie zakażenia koronawirusem, ponieważ babcia dziecka odpowiadała na wszystkie pytania lekarzy. Jeżeli z wywiadu dowiadujemy się o objawach, bądź kontakcie z osobą przebywającą za granicą, są robione wymazy. Tutaj przy wypisie, w poniedziałek, dziecko zaczęło kaszleć. Lekarz, który wypisywał malucha, wykazał się czujnością i pobrał wymazy. We wtorek przyszły wstępne wyniki. Były dodatnie. Zostały mu zrobione ponowne wyniki. Cały personel, który miał bezpośredni kontakt z dzieckiem, jest w tej chwili na kwarantannie i nie może pracować. Część personelu również miała zrobione wymazy. Chłopiec był cztery dni na chirurgii dziecięcej, dlatego większość personelu jest na kwarantannie. – podsumowała Malcher-Nowak.