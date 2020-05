Dzień Dziecka w Zielonej Górze. Tu warto się wybrać z dzieckiem! Zobacz najciekawsze atrakcje i miejsca, w których miło spędzicie czas

Las Odrzański, czyli dawny Grunberg Oderwald to prawdziwie bajeczne miejsce. Jest piękny o każdej porze roku, dlatego warto odwiedzać go przez okrągły rok. Las Odrzański mieści się za Krępą, jedną z dzielnic Zielonej Góry , tuż nad Odrą. Pokrywa go sieć ścieżek idealnych na spacery lub rowerowe przejażdżki. W zależności od tego, którą ze ścieżek wybierzemy, możemy dostać się nad samą Odrę lub przejść obok stawów starorzecza Odry. W miejscu tym panuje cisza i spokój, dlatego idealnie nadaje się na weekendowy relaks na świeżym powietrzu.

Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi

Zielonogórski Ogród Botaniczny i znajdujące się na jego terenie Minizoo Bajkowa Zagroda to jedne z popularniejszych miejsc spacerowych wśród miłośników przyrody, ale i rodzin z dziećmi. Znajdują się przy ul. Botanicznej 50A. W ogrodzie odpoczniecie, nacieszycie się zielenią, możecie podziwiać różne gatunki kwiatów, krzewów i drzew. Dzieci mogą pobiegać i porobić fikołki na zielonej trawce znajdującej się tuż przy dużym, drewnianym tipi. Jednak największą atrakcją dla dzieciaków, zarówno mniejszych, jak i większych, są z pewnością zwierzęta z Minizoo, które dodatkowo można karmić kupioną wcześniej specjalną karmą. W Minizoo znajdziecie m.in. daniele, surykatki, pawie, bażanty, króliki, różne odmiany papug, a także kozy.

Nad Wagmostawem odpoczniesz i nabierzesz sił

Wagmostaw to staw leżący na terenie osiedla Dolina Zielona. Jest popularnym wśród zielonogórzan miejscem odpoczynku i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Cały teren usiany jest ścieżkami idealnymi na rowerowe wycieczki. A nad samym stawem można poobserwować kaczki, dla których założono tu specjalną wyspę lęgową.

Zielona Góra Przylep – świetna miejscówka dla miłośników zachodów słońca

Lubicie otwartą przestrzeń i wietrzne klimaty? No to wybierzcie się do Zielonej Góry Przylepu na teren Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. To idealne miejsce do podziwiania zachodów słońca. Jeśli do tego uwielbiacie je fotografować, lepszego miejsca nie znajdziecie! Poza tym każdy, kto odwiedza to miejsce musi zrobić sobie fotkę z tutejszym Misiem!

Winne Wzgórze w samym centrum miasta

Palmiarnia w Zielonej Górze to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w naszym mieście. Cieszy się sporym zainteresowaniem. Lubimy tu spacerować, patrzeć ze szczytu na panoramę miasta, lubimy tropikalny klimat wnętrza Palmiarni, z jej bujną roślinnością. Warto przysiąść na jednej z ławeczek lub położyć się na drewnianym leżaczku i podziwiać widok na rozpościerające się u naszych stóp miasto.