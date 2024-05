Egzamin ósmoklasisty z języków obcych. Jak było w SP 15 w Zielonej Górze? Teraz czekamy na wyniki

Jak mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze Ewa Abrasowicz – do egzaminu z języka obcego nowożytnego przystąpiło 89 uczniów. Wybrali przede wszystkim język angielski, ale także część uczniów z Ukrainy zdecydowała się zdawać egzamin z języka rosyjskiego.

Nie jest to zaskoczenie, bo takie są tez tendencje ogólnopolskie.

Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.