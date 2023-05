Enea Falubaz Zielona Góra ciągle mocny. Tym razem zielonogórzanie bezlitośni dla Orła Łódź

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - Enea Falubaz Zielona Góra 35:55

Przed meczem w obu zespołach doszło do istotnych zmian. W ekipie Orła zawodzącego Fina Timo Lahtiego zastąpił weteran torów Rune Holta. Norweg z polskim paszportem w tym roku skończy 50 lat. Z kolei w Falubazie do składu, na pozycję U24, wskoczył Luke Becker. Amerykanin na początku kwietnia doznał kontuzji po wypadku na torze w słowackiej Žarnovicy. Złamał kość strzałkową. Na motocykl wsiadł w minionym tygodniu, najpierw trenował w Zielonej Górze, a w sobotę ścigał się w… Žarnovicy, w rundzie kwalifikacyjnej do turnieju Grand Prix Challenge. „Jankes” spisał się znakomicie, zajął trzecie miejsce. Stało się więc oczywiste, że amerykański żużlowiec pojawi się w Łodzi i zadebiutuje w ligowym meczu Falubazu. W parkingu pomagał mu były mistrz świata Greg Hancock. Luke Becker ambitnie walczył, wygrał jeden z wyścigów, ale wyraźnie było widać, że ból nogi wciąż mu doskwiera.