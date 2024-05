Świetne wyniki żużlowców Falubazu Zielona Góra. Trzy miejsca na podium, w tym dwa zwycięstwa

Piotr Pawlicki triumfował w Krakowie, a Jarosław Hampel w Gnieźnie. Ponadto – w krakowskim turnieju – na trzecim stopniu podium stanął Przemysław Pawlicki. Cała trójka awansowała do zawodów IMP Challenge, które 30 maja rozegrane zostaną w Pile.Tam czołowi żużlowcy wywalczą kwalifikacje do udziału w cyklu finałów Indywidualnych Mistrzostw Polski. Szansę na start w finałach ma też zawodnik Stali Gorzów Oskar Fajfer, który awans do turnieju w Pile wywalczył na torze w Gnieźnie (z trzeciego miejsca).