Epidemia koronawirusa. Czy zaczęłam biegać, ćwiczyć pilates i jogę? Nie. Czy robię wymyślne torty z siedmiu warstw? Nie! Matka nie ma czasu!

Koronawirus zatrzymał świat, zamknął nas w domach, mieszkaniach, zabrał pracę, a dzieciom przedszkola i szkoły. Zabrał nam swobodę poruszania się, wolność, bezpieczeństwo i poczucie, że nie mamy dane coś raz na zawsze. Covid 19 podarował nam lęk przed chorobą, śmiercią, to było dominujące w ludziach. Każdy chciał przetrwać, żyć. Dlatego była ogromna akceptacja izolacji, wiara, że to jest słuszne i skuteczne. Społeczeństwa na całym świecie przestrzegały tych zakazów. Pracownicy służb medycznych, a jestem pielęgniarką, musieli zmierzyć się z czymś nieznanym, z nowymi sposobami działania, procedurami, środki przeciwdziałające rozpowszechnieniu się epidemii zostały wprowadzone w sposób natychmiastowy. W pierwszym etapie działania trzeba było pozyskać środki ochrony osobistej, maseczki, skafandry, płyny. Odrodziła się zawodowa solidarność, pomagaliśmy sobie, przekazywaliśmy te środki ochrony. Przepływ informacji między szpitalami, DPS i innymi ośrodkami leczniczymi był bardzo szybki. Nasze zawody - zawody medyczne znów stały się ważne. Ludzie zrozumieli, że specjalizacja, fachowość ma znaczenie, nasze zawody i misja zyskały na randze.

Chciałabym, aby epidemia zmieniła podejście do planety, do ochrony środowiska i klimatu. Przerażał mnie widok rzucanych na ulicy maseczek i rękawiczek. Epidemia niektórych zmieniła, niektórych nie, ale społeczeństwo nie zmieniło się. Nadal chce konsumować, jeździć, pracować. Mimo że wracamy do swoich przyzwyczajeń, do pracy, wyjazdów, to jednak z tyłu głowy pozostanie lęk o zdrowie.