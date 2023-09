Fantastyczna imprez z fantazją w Zielonej Górze, czyli... Bachanalia Fantastyczne. Ale jazda! Dzieje się!

Trzy dni pełne przygód, wyjątkowych emocji i najlepszych atrakcji. Takich totalnie fantastycznych! Za organizacją tego nietuzinkowego wydarzenia stoi zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra, który jak co roku, zaprasza na jesieni na swoją sztandarową imprezę.

Bachanalia Fantastyczne w Zielonej Górze. Ile tu się dzieje!

Być może nie wiecie, ale Bachanalia Fantastyczne to jeden z najstarszych festiwali fantastyki w Polsce. Na tej imprezie królują gry, literatura, film i muzyka.

Każdego roku jesienią na Bachanalia Fantastyczne przyjeżdża nawet 1000 gości z Polski, w tym wielu uznanych pisarzy, rysowników, komiksiarzy, tłumaczy i naukowców.

- Zapraszamy na panele dyskusyjne z udziałem znanych twórców, turnieje gier planszowych, warsztaty oraz pokazy. Możecie spodziewać się niezwykłych konkursów z nagrodami, które z pewnością Was zaskoczą! - informują organizatorzy tego wydarzenia.

Impreza rozpoczęła się w piątek 22 września i potrwa do niedzieli 24 września. Chcesz przyjść i zobaczyć, co tu się dzieje? To wpadnij na Uniwersytet Zielonogórski na Campus B. I ważne! Wydarzenie jest całkowicie darmowe dla jego uczestników, a to za sprawą dotacji pozyskiwanym przez stowarzyszenie, a także pracy społecznej członków ZKF Ad Astra.