Festiwal Poetyckie Rubieże już w sobotę w Gubińskim Domu Kultury. Gwiazdą będzie Mariusz Lubomski

Gwiazdy na Poetyckich Rubieżach

Skąd pomysł na tę ogólnopolską poetycką imprezę? Festiwal zawdzięczamy Waldkowi Pawlikowskiemu z Gubińskiego Domu Kultury. Występował na festiwalach i przeglądach piosenki poetyckiej. Pewnego razu zaproponował, by i w Gubinie takie wydarzenie zorganizować. Bo brakuje go w zachodniej Polsce.

Choć nie bez obaw (skąd pieniądze? czy znajdą się odbiorcy?), festiwal ruszył.

Wtedy na topie był hit „Oprócz Ciebie” Krzysztofa Kiljańskiego i Kayah. No to zaprosili piosenkarza... Czy mógł odmówić? Skądże! Zna się z W. Pawlikowskim ze szkoły, a dokładniej mówiąc Liceum Plastycznego w Zielonej Górze. Poza tym jako Lubuszanin (pochodzi z Nowej Soli) wspiera kulturalne imprezy w naszym regionie.

Jak przyznaje W. Pawlikowski - artysta zaśpiewał wtedy za zwrot kosztów podróży. Z czasem udało się pozyskać fundusze z zewnątrz i zamienić festiwal z ogólnopolskiego na międzynarodowy. Z gwiazdami z Niemiec, Francji.

Wśród gwiazd usłyszeliśmy m.in. Grzegorza Turnaua, Janusza Radka, Alicję Majewską z Włodzimierzem Korczem, Renatę Przemyk, Zbigniewa Zamachowskiego, Kubę Sienkiewicza, a także grupy: Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan, Piwnica pod Baranami.

A wśród jurorów była honorowa obywatelka Gubina i Zielonej Góry - Urszula Dudziak.