Food trucki w Zielonej Górze Ochli. Rusza weekend z gastronomią i koncertami

Browary lokalne i bogaty program muzyczny

Całość rozpocznie się w piątek, o godz. 16, a zabawa potrwa tego dnia do 20. Na scenie zaprezentują się: grupa muzyczna „Suche Oczy” - zwycięzca wojewódzkiego przeglądu młodych zespołów, „Jackie Kozz Rock Band” oraz „Queen Margot”. W sobotę święto potrwa od 13 do 23. Swoje umiejętności zaprezentują zespoły „Bruklin”, „Kobranocka”, zaś po nich, w nocy odbędzie się pokaz laserów „Visual Sensation Laser Shows”. W niedzielę wydarzenie potrwa od 11 do 18. Zagrają i zaśpiewają „Zozula” oraz „Pan Bałkanica” – Adam Asanov wokalista zespołu Piersi. Dodatkowo zostaną ogłoszone wyniki konkursu na „Lubuską Mega Dynię” i odbędzie się również tradycyjny „Twój Zielony Targ”.